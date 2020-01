Mercato – No Gagliolo e De Maio, si lavora per l’estate

Arrivano conferme anche dai quotidiani sulla strategia che il Bologna sta imbastendo in questa chiusura di sessione invernale.

Dopo essere sfumato Ibanez, il Bologna sta prendendo in seria considerazione l’ipotesi di restare così fino a fine stagione. Non trovano conferme le indiscrezioni Gagliolo e De Maio emerse nelle ultime ore, e la dirigenza lavora per un colpo di prospettiva, un investimento funzionale e futuribile. Difficile in pochi giorni trovare il profilo giusto alle condizioni giuste, così si fa largo la strategia di rimandare a giugno un colpo in entrata in difesa, contando in questa fase sui rientri a metà febbraio di Dijks e Krejci, e su quello a breve termine di Stefano Denswil.

Fonte: Carlino.