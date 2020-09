Mercato – Niente Crotone per Paz, ma c’è un’altra squadra

Non si è concretizzato il passaggio di Neuhen Paz al Crotone, affare che un paio di giorni fa sembrava fatto.

Il difensore argentino molto probabilmente non andrà in Calabria ma resterà ugualmente in Serie A. Lo Spezia è molto forte su di lui e l’affare potrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Per quanto riguarda le uscite, sempre lo Spezia ci prova per Donsah e Santander, mentre Falcinelli pare destinato alla Stella Rossa in prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Fonte Carlino.