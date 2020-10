Mercato – Niente Balotelli per il Bologna

Nelle ultime ore è emerso nuovamente il nome di Mario Balotelli, rimasto tra l’altro svincolato dopo l’esperienza al Brescia, attorno al Bologna, ma attualmente non ci sarebbero possibilità di un suo approdo in rossoblù.

Ciclicamente il nome di Supermario, che più volte ha annunciato di voler tornare a breve, viene accostato al club felsineo che però non ha in mente di sfruttare la lista degli svincolati da qui a gennaio quando ci sarà la sessione invernale di calciomercato. Balotelli, probabilmente proposto al Bologna, dunque non è attualmente un obiettivo del club.