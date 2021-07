Mercato – Nessuna richiesta del Bfc per Rodriguez del Lecce

Da Lecce non trapela nessuna pista per l'attaccante, considerato incedibile

Non ci sarebbe una pista concreta relativa all'attaccante classe 2001 del Lecce Pablo Rodriguez .

Secondo quanto filtra dal Salento, non ci sarebbero state richieste per l'attaccante da parte del Bologna, che contestualmente ha ufficializzato Van Hooijdonk e spera di fare a breve la stessa cosa con Arnautovic. Tra l'altro da Lecce emerge la volontà del club, diretto dall'ex rossoblù Pantaleo Corvino, di confermare l'attaccante anche la prossima stagione, ritenendolo incedibile in questa sessione di mercato.