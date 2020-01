Mercato – Nel pomeriggio visite mediche per Destro

Sembra essere davvero tutto fatto per il passaggio di Mattia Destro al Genoa. Nel pomeriggio il giocatore è infatti atteso a Genova per sostenere le visite mediche prima di considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore del grifone. Per lui a Bologna in questa stagione solo 278 minuti spalmati in 7 presenze con un solo gol, troppo poco per rientrare nei radar di Sinisa Mihaijlovic.

Per Destro si apre quindi una nuova avventura, la modalità di trasferimento è quella di un prestito secco, con il giocatore che avrà a disposizione alcuni mesi per provare a risollevare le sorti del Genoa e rilanciare una stagione attualmente deludente.

Fonte Sky Sport