Mercato – Nel pomeriggio incontro per Ibanez

Non solo Barrow, il Bologna si muove ancora sul mercato e cerca l’intesa con l’Atalanta anche per Ibanez. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è previsto in giornata un incontro tra le due società per parlare della situazione relativa all’esterno brasiliano.

Il Bologna chiede un prestito di un anno e mezzo mentre l’Atalanta vorrebbe privarsene solo fino al termine di questa stagione. Le due società lavorano quindi per trovare una giusta intesa e portare Ibanez in maglia rossoblu