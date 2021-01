Mercato – Nel mirino Theate e Badè

Non solo il mercato per il presente, ma anche e soprattutto per il futuro. Nonostante un mercato di gennaio agli sgoccioli, il Bologna guarda alla prossima stagione, alla ricerca di giovani talenti.

Bigon e Sabatini hanno messo nel mirino il difensore mancino dell’Ostende e della nazionale belga under 21 Arthur Theate. Classe 2000, è cresciuto come terzino sinistro, ma in questa stagione sta ricoprendo con maggiore continuità il ruolo di difensore centrale. Il Bologna ha chiesto informazioni sul giocatore, che è uno dei cinque calciatori più giovani presenti nella top 100 europea dei calciatori con più duelli vinti. Un altro di questi è Loic Badè del Lens, anche lui seguito dai rossoblù, oltre che dal Milan. Infine, il Bologna è vicino a chiudere per il 16enne fantasista polacco Kacper Urbanski del Lechia Gdansk, atteso a ore in città. Per il portiere bulgaro classe 2003 Ivan Andonov c’è invece da battere la concorrenza della Fiorentina.

Fonte-Carlino