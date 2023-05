Mercato – Motta-Psg, per ora nessun contatto: tra i papabili pure Luis Enrique

Thiago Motta e il Bologna potrebbero continuare assieme anche l'anno prossimo. Dopo l'incontro di ieri, in cui la società si è mostrata fiduciosa di poter proseguire con il tecnico italo-brasiliano, ne seguiranno altri dove imbastire strategie di mercato più accurate e chiare, soprattutto in relazione al piano di rientro fissato da Saputo , e più in generale Thiago ha intenzione di rispettare il contratto in essere fino al 2024. L'unica possibile variabile è rappresentata dal Psg , club che lo ha lanciato come allenatore nell'Under 19.

Per ora non risultano particolari contatti tra Motta e altri club, a parte il Nizza che avrebbe sondato il terreno, ma senza approfondire più di tanto, e probabilmente solo una chiamata dal Parigi potrebbe far vacillare il percorso con il Bologna. Ad oggi però non ci sono colloqui tra chi cura gli interessi di Motta e il Psg, anche perché da Parigi solo il patron Al Khelaifi sarebbe lo sponsor di Thiago per la successione di Galtier. Gli uomini dell'area tecnica, soprattutto il responsabile Luis Campos, avrebbero idee diverse, come riporta Le Parisien, e una di queste porterebbe a Luis Enrique, il quale avrebbe detto di no ad Aurelio De Laurentiis per il Napoli. Motta rappresenta un profilo gradito ad Al Khelaifi, ma non a Campos che vorrebbe aspettare ancora qualche stagione prima di promuoverlo su una panchina di livello mondiale. Ad oggi il pericolo parigino appare dunque annacquato, a meno di cambi repentini di rotta o a meno di una mancata convergenza tra l'allenatore e gli obiettivi fissati dal Bologna con i relativi piani di rientro sul mercato. Ma filtra, anche qui, ottimismo.