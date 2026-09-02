Un ultimo giorno di mercato con un ultimo tentativo per l'Al Jazira su Nikola Moro. Il club arabo ha cercato di acquistare il croato, ma per il Bologna Moro sarà centrale in questa stagione.

'Resti e giochi' sarebbe il messaggio recapitato dal Bologna al giocatore, come riporta il Resto del Carlino, così Moro ha deciso di rimanere nonostante una ricca proposta da oltre 3 milioni di ingaggio dall'Arabia, ma senza Freuler e con El Azzouzi infortunato, il croato potrebbe avere grande spazio come mediano centrale. La permanenza di Moro, unita al buon ingresso lunedì sera a Bergamo, ha contribuito al non intervento in mediana nell'ultimo giorno di mercato, quando il Bologna ha deciso di non prendere un centrocampista.