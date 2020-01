Mercato – Morelos l’alternativa a Barrow

Ore calde in casa Bologna per quanto riguarda il mercato, i rossoblu si muovono per aggiungere un difensore ed una punta di qualità ad un organico già ben attrezzato ma ancora non del tutto completo. La trattativa che porta a Barrow e Ibanez con l’Atalanta sembra essersi complicata visto l’inserimento forte del Torino ed ecco che i rossoblu si muovono per trovare un’alternativa.

Il nome che sostituirebbe Barrow,riportato dal Resto del Carlino, è quello di Alfredo Morelos, attaccante colombiano in forza al Rangers e ampiamente presente anche nel giro della nazionale maggiore. Per lui 12 gol in 18 partite nel campionato scozzese, numeri importanti ma che vanno a scontrarsi con un carattere abbastanza difficile.

Molte big europee sembrano averci già messo gli occhi addosso ma il Bologna visti anche i buoni rapporti con i Rangers dopo l’affare Helander partirebbe in vantaggio. Bisognerà quindi aspettare i prossimi giorni per valutare lo sviluppo della trattativa che attualmente resta legata in maniera forte all’arrivo di Barrow.