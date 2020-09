Mercato – Mihajlovic vuole una punta, tutto su Supryaga

Al termine dell’amichevole di ieri contro l’Entella, terminata zero a zero, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha confermato l’idea di acquistare una punta dal mercato. L’obiettivo principale, come noto, è Vladyslav Supryaga.

Secondo il Corriere dello Sport, il preliminare della Dinamo contro l’Az sarà importante per il Bologna, anche se il presidente Surkis e il tecnico Lucescu avrebbero già deciso di privarsi dell’attaccante. Ma il club rossoblù non ha la disponibilità economica per chiudere subito l’affare, per questo motivo il preliminare diventa comunque determinante per il prezzo e la formula. Il Bologna spera che Surkis possa accettare il prestito con obbligo di riscatto a giugno dell’anno prossimo per dilazionare il più possibile il pagamento.