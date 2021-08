Mercato – Medel può tornare al Boca Juniors

Il cileno è in cima alla lista degli esuberi

In cima alla lista degli esuberi c'è Gary Medel . La ragione è legata non tanto alla sua marginalità dal progetto che ha in mente Mihajlovic , quanto alle cifre che il Bologna risparmierebbe in caso di una sua partenza.

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina ricorda infatti come il centrocampista cileno vanti 1,6 milioni netti di ingaggio, quasi 3 al lordo delle tasse per le casse del Bologna. La sua ultima stagione con la maglia rossoblù è stata piuttosto infelice: Medel è reduce da un’annata caratterizzata da una decina di spezzoni di partite e costellata da 3 infortuni muscolari al polpaccio. D'altro canto, con la nazionale cilena è stato protagonista di una Copa America vissuta da centrale leader della difesa a 4. L'ex Inter non vuole perdere il treno per il mondiale 2022, per questo cerca una sistemazione che gli possa garantire minutaggio: a un anno dalla scadenza di contratto, Medel ha aperto all’idea di tornare al Boca Juniors, dove gli preparerebbero un contratto biennale. L'operazione potrebbe andare in porto solo se il Bologna lo libererà a parametro zero.