La pista Glasgow Rangers per Lewis Ferguson può proseguire ancora, almeno fino a quando il capitano del Bologna non tornerà dalle vacanze per fare il punto con il club.

Su Lewis c'è il forte interessamento del club scozzese (squadra del papà e dello zio), che medita un rilancio in grande stile in un intreccio di mercato con l'Italia. In uscita dai Rangers c'è infatti Raskin, cercato proprio dal Bologna e dall'Atalanta, e la sua cessione potrebbe finanziare l'operazione Ferguson. Ieri si parlava di una possibile proposta da 10 milioni di sterline per Lewis, ma verrebbe ritenuta bassa dal Bologna che alza l'asticella. Attenzione, a convincere Lewis potrebbe essere il vecchio compagno McCrorie, rientrato ai Rangers dopo l'esperienza al Bristol City, come sostiene BBC Scotland. McCrorie ha infatti giocato con Ferguson sia nelle giovanili dei Rangers sia all'Aberdeen, prima che le strade dei due si separassero (Lewis al Bologna e Ross appunto al Bristol). Il rapporto è solido e si conoscono bene, ma da qui a convincere il Bologna ce ne passa, dato che la valutazione è almeno di 20 milioni di euro e la volontà dei rossoblù, con Freuler in uscita, è trattenere il capitano. D'altra parte, 20 milioni di euro, ovvero 17 milioni di sterline, rappresenterebbero la cifra più alta mai spesa dai Rangers per un giocatore. Fino a qui, l'operazione più onerosa della loro storia resta quella per Tore Andre Flo, acquistato nel 2002 dal Chelsea per 12 milioni di sterline.