Se da un lato il Cor Sport considera fatto l'innesto di Mikel Amondarain, dall'altro è riemersa ieri la pista Gustavo Puerta del Racing Santander. Qualcuno ha parlato di una offerta del Bologna da 16 milioni.

Dubbioso su questa traccia il Corriere di Bologna. Per ora il club ha offerto sempre 8 milioni di euro per i suoi obiettivi di centrocampo, e raddoppiare la posta per Puerta, reduce dal mondiale, potrebbe voler dire la certezza di un incasso a breve. L'indiziato dovrebbe essere Jhon Lucumi, la cui clausola da 28 milioni è scaduta ieri ma che la Juve continua a cercare con insistenza. La Vecchia Signora sta per incassare una ventina di milioni dalla cessione di Muharemovic dal Sassuolo al Leeds, la Juve ha il 50% sulla rivendita, e con quei denari potrebbe aumentare la proposta per il colombiano. Su Lucumi anche l'Al Hilal che sta per cedere Akcicek al Galatasaray.