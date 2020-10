Mercato – Lo Sparta Praga su Mbaye

La storia di Ibrahima Mbaye tende a ripetersi. Inizia la stagione come riserva, poi quando viene chiamato in causa si fa trovare pronto e, con una difesa con rotazioni corte, il senegalese potrà avere il suo minutaggio. Ma in alcune nazioni il calciomercato è ancora aperto e a breve potrebbero esserci novità proprio per Mbaye.

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, lo Sparta Praga, che ha prelevato Krejci in estate, avrebbe preso contatti con l’entourage del calciatore rossoblù, con il mercato che per loro chiuderà il 13 ottobre. Il Bologna, però, difficilmente lascerà andare una pedina duttile che può giocare sia centrale sia terzino su entrambe le fasce.