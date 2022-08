Mercato – L’Hertha fa muro per Alderete

Come sottolineato da Il Resto del Carlino in edicola oggi, i tedeschi valutano il difensore paraguaiano 10 milioni di euro e vorrebbero una cessione a titolo definitivo, mentre il Bologna per ora non si è spinto oltre al prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Situazione di stallo dunque, che non sembra prossima ad un possibile sblocco, almeno per il momento.