E se l’Atalanta non volesse cedere Musa Barrow in prestito a gennaio?

Sulla punta nerazzurra c’è il Bologna, ma anche il Verona che con il suo direttore sportivo D’Amico ha richiesto la cessione in prestito del giocatore, tentativo andato a vuoto. L’Atalanta pare infatti intenzionata a non cedere a titolo temporaneo l’attaccante, anzi la sua valutazione per una cessione definitiva nel mercato di gennaio sarebbe di 15 milioni di euro. Lo riporta Tggialloblù.it