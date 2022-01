Mercato – L’arrivo di un vice Arnautovic dipende da Santander

La situazione di Federico Santander

L'esempio è quello di Federico Santander, bloccato in Paraguay perché ancora positivo al Covid da diversi giorni. Appena l'attaccante potrà rientrare in Italia avrà un colloquio con la società sul futuro. Secondo quanto riportato da Stadio, il Bologna sarebbe disposto a lasciarlo andare via gratis durante il mercato di gennaio, il giocatore è in scadenza a giugno, ma anche che non ci sarebbero problemi ad arrivare fino a fine stagione assieme. Sulla base di cosa deciderà Santander dipenderà il mercato in entrata: in caso di permanenza non arriverà un attaccante, se invece dovesse partire il Bologna prenderà un vice Arnautovic.