Mercato – Lammers rimane all’Atalanta?

Il nome di Sam Lammers si era un po’ raffreddato nelle ultime ore di mercato, con la decisione dell’Atalanta di cedere il giocatore solo in prestito secco, ma era tra i nomi papabili per essere il nuovo centravanti rossoblù.

Il Bologna però vorrebbe avere un’opzione sul ragazzo anche per la prossima stagione, e quindi sembra aver accantonato la pista. L’olandese era stato poi accostato a numerose squadre, su tutte il Genoa e il Verona. Lammers sembrava così destinato a lasciare Bergamo in questa sessione di mercato, ma Gian Piero Gasperini non è di questa idea. “Se le cose stanno così resterà – ha dichiato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese – ci sono giocatori come Sutalo, Ruggeri, Depaoli. È una rosa equilibrata, possono dare un valore aggiunto. Se vanno via diventiamo pochi”. La sensazione è dunque che l’attaccante non si muova al momento, con il Bigon e Sabatini che si sono spostati su altri profili, come Sanabria e Swiderski.

Fonte-tmw