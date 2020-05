Mercato-La situazione sui possibili rientri

Nonostante lo stop forzato a causa del Covid19, il Bologna pensa al mercato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nei piani della società rossoblu ci sarebbe l’idea di voler far rientrare tre giocatori attualmente in prestito.

I nomi sono quelli di Calabresi, Lappalainen e Donsah. Attualmente in forza rispettivamente all’Amiens, Montreal Impact e Brugge.

I tre ex rossoblu hanno dimostrato un netto miglioramento e vista la difficoltà nel fare mercato in entrata, la società vorrebbe puntare su di loro per quanto riguarda la prossima stagione.

Fonte: Gazzetta dello Sport