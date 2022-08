Mercato – La Samp propone Ronaldo Vieira

Il 24enne blucerchiato può essere impiegato sia da mezzala che da regista, i rossoblù valutano come procedere

Ronaldo Vieira ha perso posizioni nelle gerarchie di Marco Giampaolo , che nella sua Sampdoria lo vede solo come una riserva.

Per questo motivo i blucerchiati stanno cercando una nuova sistemazione al mediano 24enne, che in queste ore sarebbe stato proposto al Bologna: Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola può essere impiegato sia da mezzala che da regista, i rossoblù stanno valutando il dà farsi visto che con il cambio di modulo e la scelta del 3-5-2 un centrocampista alla corte di Mihajlovic la dirigenza lo dovrà portare. Le alternative sono rappresentate da Zurkowski della Fiorentina e Agoumè dell'Inter.