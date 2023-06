Mercato – La Lazio punta Berardi, Orsolini e Politano piani B. Occhio a Cancellieri

Riccardo Orsolini è in scadenza di contratto nel 2024 e ancora non ha rinnovato, ma per il momento offerte concrete sulla scrivania del Bologna non ne sono giunte.

In Italia ci sarà sicuramente un movimento degli esterni, ma le big del campionato sembrano preferire altri profili, mentre la destinazione estera potrebbe non offrire granché ad alto livello, o quantomeno qualcosa di decisamente migliore rispetto al Bologna. Una possibile pista porta alla Lazio, con Sarri che da tempo chiede un esterno mancino da piazzare sulla fascia destra. Il primo nome della lista è Domenico Berardi del Sassuolo, ma la Lazio per chiudere ha bisogno di una cessione (Milinkovic?) per poter poi reinvestire circa 20 milioni per prelevarlo dal Sassuolo. Ad oggi la pista è in stand by in attesa dei movimenti del mediano serbo cercato da Juve e Milan. L'operazione potrebbe coinvolgere un giocatore che interessa il Bologna, ovvero Matteo Cancellieri, prelevato proprio dai biancocelesti la passata stagione. Utilizzato da Sarri come vice Immobile, Cancellieri potrebbe scegliere di andare altrove per aver maggior minutaggio e non è da escludere possa rientrare nella trattativa per Berardi. Su Cancellieri c'è anche Sartori che vorrebbe ampliare la rosa degli attaccanti esterni e il classe 2002 farebbe al caso di Thiago Motta. E Orsolini? Sarebbe un piano B della Lazio assieme a Politano del Napoli.