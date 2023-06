Non ci sarà un cambio in panchina alla Juventus. Max Allegri, che ha ancora contratto, è stato confermato dalla dirigenza alla guida dei bianconeri anche per la prossima stagione ed è il primo allenatore dal Dopoguerra ad oggi ad essere confermato dopo un biennio senza trofei. Questo chiude in parte il domino delle panchine in Serie A, ma quello di Allegri dovrebbe comunque essere l'ultimo sulla panca bianconera.