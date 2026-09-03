Non è ancora stata trovata squadra per Jesper Karlsson, che tuttora resta ai margini e fuori rosa nel Bologna. L'ultima proposta, arrivata dalla Serbia, ha ricevuto un no come risposta.

Il Bologna aveva infatti provato a battere la pista Stella Rossa, come riporta il Resto del Carlino, ma nella serata di martedì Karlsson avrebbe rifiutato il prestito con diritto di riscatto proposto dai serbi. Pesa il contratto del giocatore da un milione l'anno e a oggi non ci sono club disposti a garantire quell'ingaggio su base pluriennale, tutti vorrebbero il prestito secco con contributo del Bologna. C'è però tempo fino al 18 settembre per provare a sbloccare la trattativa.