Mercato – Kalinic non vuole più partire

Si allontana Nikola Kalinic, il croato che è considerato da settimane come uno dei nomi più caldi per l’attacco rossoblu sembra non voler lasciare la Roma.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb infatti si parla di un vero e proprio braccio di ferro tra l’agente del giocatore e la Roma che vista la posizione apparentemente irremovibile del giocatore non può nemmeno muoversi alla ricerca di un nuovo vice Dzeko.

Il Bologna resta alla porta e attende nuovi sviluppi con un occhio anche ad altri nomi quali Barrow e Sanabria.