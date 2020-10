Mercato – Juwara si avvicina al Portogallo

Dopo la tribuna con il Parma, Musa Juwara è vicino alla cessione nel campionato portoghese.

Si lavora alla trattativa con il Boavista per l’uscita del giovane gambiano in prestito con diritto di riscatto, ovviamente con la necessità per lui di avere maggior minutaggio considerando che a Bologna, nel suo ruolo, davanti a lui ci sono Orsolini e Skov Olsen. Vicine le parti per una cessione a cifre di 6-7 milioni di euro se tra un anno il club portoghese vorrà esercitare il riscatto.