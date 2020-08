Arriva il primo contratto da professionista per Musa Juwara.

Il gambiano, dopo aver impressionato in Primavera, ha mostrato le proprie qualità anche in prima squadra e il Bologna ha deciso di fargli firmare un nuovo contratto professionistico. Per Juwara contratto quadriennale da 100mila euro a stagione.

‘Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Musa Juwara per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2024′.