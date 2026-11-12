La Juve potrebbe tornare alla carica per Juan Miranda a gennaio. I bianconeri avevano provato a prendere lo spagnolo già in estate, negli ultimi giorni di mercato, ma il Bologna, che aveva già ceduto Castro e Lucumi, e stava per cedere pure Rowe, si negò a una trattativa che avrebbe potuto coinvolgere anche Juan Cabal.

La pista, però, potrebbe riaprirsi a gennaio. Secondo Tuttosport, Carnevali e Massara avrebbero rimesso nel mirino il laterale spagnolo per dare a Spalletti un rinforzo di qualità sulla fascia sinistra. Attenzione alla concorrenza, specifica Tmw, sul giocatore ci sarebbe anche il Milan, che lo aveva cercato ai tempi del Betis, quando poi il Bologna lo prelevò a parametro zero, e al Newcastle in Premier League.