Dopo essere stato accostato per diverse settimane al Bologna, Juan Jesus sembra essere molto vicino alla Fiorentina.

Secondo Tuttomercatoweb , il club viola infatti sembra aver individuato nel brasiliano il profilo ideale per la difesa e lavora per portarlo a Firenze nei prossimi giorni.

Il Bologna, visto anche l’imminente arrivo di Ibanez , saluta un possibile obiettivo per la difesa e resta concentrato su possibili occasioni di mercato.