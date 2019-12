Mercato – Juan Jesus è un obiettivo, dubbi su Kjaer

E’ caccia al centrale difensivo per quanto riguarda il Bologna sul mercato di gennaio.

Detto e ridetto di Lyanco e Bonifazi del Toro, il coordinatore dell’area tecnica Walter Sabatini avrebbe puntato con fermezza un altro obiettivo: si tratta del romanista Juan Jesus, arrivato nella capitale nell’estate del 2016 poco prima che Sabatini lasciasse la Roma. Potrebbe essere lui uno dei colpi immaginifici del dirigente rossoblù per il mercato di riparazione. Il giocatore piace al Bologna e i costi non sarebbero esorbitanti. Per quanto riguarda Kjaer dell’Atalanta in prestito dal Siviglia, nome uscito nelle ultime ore, attualmente non ci sono conferme. Sul danese si sarebbero mosse diverse squadre europee ma al momento non i rossoblù.

m.m.