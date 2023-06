Mercato – Joaquin Pereyra se parte Nico Dominguez

Ultimatum del Bologna a Nico Dominguez . Il direttore tecnico Giovanni Sartori è stato chiaro nella recente intervista a Rete 7 sulle strategie del club sui giocatori in scadenza nel 2024. C'è una offerta da 1.5 milioni di euro più bonus, offerto il tetto massimo agli ingaggi fissato dalla prossima stagione, e ora tocca al giocatore e al suo entourage comunicare una decisione in tempi brevi. Il Bologna vuole capire che strada intraprendere: se arriverà il rinnovo Nico resterà perno del centrocampo di Motta, se invece ci sarà una fumata nera una cessione non sarebbe comunque una immediata conseguenza. Sartori ha infatti affermato che il Bologna è disposto a rischiare e ad arrivare in scadenza se non arriverà dal mercato una offerta adeguata. Quale? Almeno attorno ai 15-20 milioni di euro e attualmente sia Siviglia che Fiorentina non si sono spinte a queste cifre.

Insomma, Dominguez e il suo procuratore devono dare una risposta definitiva sull'offerta di rinnovo di contratto da qui fino a metà luglio e in caso di no dovranno anche portare una offerta congrua al valore e alle idee del club rossoblù. Altrimenti si andrà avanti assieme fino a scadenza contrattuale al 2024. Ma ovviamente il Bologna non può rimanere con le mani in mano e sta cercando dei possibili sostituti, ben sapendo che una plusvalenza sarebbe ben accetta anche a livello di bilancio. E se dovessero arrivare 15-20 milioni ci sarebbe modo di reinvestire sul mercato in entrata. Uno dei principali candidati nella lista, o almeno tra i preferiti da Sartori e Di Vaio, è Joaquin Pereyra dell'Atletico Tucuman che incarna perfettamente le caratteristiche di Nico Dominguez, fatte di recupero palloni e duelli vinti a centrocampo e reduce da una stagione di 19 partite - da gennaio a giugno - un gol e un assist in Argentina. Classe 1998, Pereyra è pronto al grande salto in Europa, anche se in patria lo cercano Boca e River, con il Villareal che sembra essere la principale rivale del Bologna. I rossoblù, infatti, dovranno fare i conti con la valutazione economica del giocatore che sfiora i 10 milioni di euro mentre Sartori, al massimo, potrebbe spingersi fino a 8 milioni. Il suo agente, che si chiama Leonardo Rodriguez, recentemente ha confermato la pista, sottolineando come sia subalterna all'eventuale uscita di Nico Dominguez, la quale oggi non è del tutto certa.