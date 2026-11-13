Dopo una sessione estiva che lo aveva visto più che mai vicino ad un ritorno in Italia, con il suo approdo in quel di Firenze che appariva ormai prossimo, l'attaccante olandese sembra tornato al centro dei rumors di mercato.

Visto l'avvio di stagione sottotono, con solamente 15 punti raccolti sin qui, di cui 3 proprio contro il Bologna, il Napoli di Massimiliano Allegri sembra pronto a cambiare faccia nel corso dei prossimi mesi e con il mercato invernale che ricoprirà un ruolo non indifferente in tal senso. Con le cessioni sempre più probabili di Lang e Lucca, ecco che allora sotto le pendici del Vesuvio appare prossima, in attacco, una rivoluzione e della quale potrebbe far parte proprio Joshua Zirkzee. Il classe 2001 è infatti in uscita dallo United e alla ricerca di nuovi stimoli dopo due annate decisamente sottotono con la maglia dei Red Devils. E proprio i partenopei sembrano più di tutti pronti a voler contare sulle sue qualità, memori di ciò che il prodotto del Bayern Monaco ha saputo mostrare in Italia con i colori rossoblù.