Mercato – Ipotesi maxi sessione da luglio a dicembre

Una sola grande e lunga sessione di mercato che parta in estate e si concluda in inverno. Sarebbe questa l’idea della Fifa per dare respiro ai bilanci dei club.

Inevitabilmente, lo stop forzato di questi mesi sta producendo sconquassi a livello economico, e il calcio, come gli altri settori, avrà bisogno di rilanciarsi. Considerando inoltre che ancora oggi le date non sono chiare, non c’è possibilità di stimare l’eventuale ripresa dei campionati e soprattutto la fine, con conseguenze anche sulla calendarizzazione di ritiri e calciomercato, si pensa di allargare a cinque mesi la prossima sessione di campagna acquisti. L’idea è partire a luglio con la sessione estiva e tenerla attiva fino a dicembre. Sembrerebbe un vantaggio per le società, che potrebbero distribuire meglio spese e affari, ma non tanto per la componente sportiva con giocatori che potrebbero cambiare casacca nell’arco di cinque mesi.