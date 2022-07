Mercato – Inzaghi vuole Santander alla Reggina

L'ex allenatore rossoblù, che ha avuto il paraguaiano nella stagione 2018/2019, è alla ricerca di una prima punta per la sua Reggina e il ropero sarebbe un profilo adatto. Santander fu fondamentale in quel difficile avvio di stagione, poi risollevata dall'arrivo di Sinisa Mihajlovic, con alcuni gol pesanti per tenere vive le speranze di salvezza del Bologna e Pippo Inzaghi lo avrebbe richiesto per la nuova esperienza in Calabria. Santander è attualmente svincolato dopo essere andato a scadenza con il Bologna.