Mercato in uscita: rebus Barrow, Arnautovic non si tocca

Interessamento dall'Olanda per il mediano classe 1997 che è nel mirino del Psv Eindhoven. Nuovi contatti ieri tra l'agente del calciatore e la formazione olandese, ma per Motta è incedibile. Ciò non toglie che di fronte ad offerte importanti il Bologna potrebbe sedersi a trattare. Ordine di grandezza? Dai 20 milioni in su più bonus. Ad oggi il Psv è fermo a 12 milioni più bonus, pochi, e di sicuro l'eventuale sacrificio di Schouten potrebbe mettere ancora più tensione nei rapporti con Motta, che anche ieri ha chiesto un aiuto alla società in termini di rinforzi.