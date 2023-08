Tutto fatto per Ndoye al Bologna, si attende solo l'ufficialità che verrà comunicata una volta che il Basilea avrà trovato il suo sostituto. Intesa tra i due club per un prestito oneroso con obbligo di riscatto, affare da 10 milioni di euro complessivi. Al giocatore andranno invece 800.000 euro a stagione, contratto di quattro anni con opzione per il quinto.