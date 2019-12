Mercato in difesa – Piace ancora Lyanco, spunta il nome di Bonifazi

Il reparto arretrato è sicuramente quello che desta maggiori preoccupazioni in casa rossoblu. Sono stati infatti molti gli errori commessi dalla difesa, già segnata da diversi infortuni è apparsa inoltre troppo ingenua e poco sicura. Occorre quindi cambiare e anche in fretta, il mercato di gennaio è alle porte e Walter Sabatini inizia a muoversi studiando i possibili colpi in difesa.

Secondo tuttomercatoweb il DS rossoblu avrebbe già intensificato i contatti con il Torino per arrivare ad uno dei suoi centrali di difesa. I nomi in ballo sono quelli di Lyanco, per lui sei mesi al Bologna da assoluto protagonista lo scorso anno, e quello di Kevin Bonifazi, ex Spal e con qualche presenza in nazionale. Entrambi i giocatori infatti non avendo trovato spazio tra le fila granata sono in cerca di una nuova avventura capace di rilanciarli.

Il Bologna non intende comprare subito, come già specificato da Saputo infatti le operazioni per gennaio saranno prevalentemente concentrate sulla modalità del prestito con diritto di riscatto. Il Bologna quindi inizia a muoversi per migliorare un reparto a cui Mihajlovic tiene particolarmente e che al momento non ha portato i risultati sperati.