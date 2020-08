Mercato, in attacco spunta Borini

Non solo terzino e difensore centrale, il Bologna guarda anche agli attaccanti nel caso in cui Federico Santander dovesse essere ceduto (lo seguono i cinesi dello Jiangsu Suning).

Tra i nomi nuovi il Resto del Carlino fa quello di Fabio Borini, ora al Verona, ex Liverpool e Milan, e in scadenza di contratto. L’idea sembra essere ancora quella di mantenere Barrow largo, dove sta rendendo al meglio, e tra i papabili nella lista di mercato del Bologna ci sarebbero pure Supryaga della Dinamo Kiev, Bustos del Talleres e Favilli, anche se quest’ultimo non sarebbe una priorità.