Mercato – In arrivo Shomurodov della Roma

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa sarebbe già in una fase avanzata: l'accordo tra le due società sarebbe stato trovato sulla base del prestito, probabilmente con diritto di riscatto. Ricordiamo che dopo l'arrivo di Dybala lo spazio in giallorosso per Shomurodov si è ridotto ancora di più, per questo la sua intenzione è quella di cambiare aria. 27 anni, l'attaccante uzbeko vanta un passato in Serie A anche con la maglia del Genoa.