Domani il Bologna riprenderà gli allenamenti a Casteldebole e in gruppo ci sarà anche Jhon Lucumi, che è rientrato dopo le vacanze post mondiale. Ma la sua permanenza in città appare breve, dato che la cessione non sarà più rinviabile. Lui vuole la Juve, ma i bianconeri non hanno ancora formulato l'offerta giusta, scrive il Carlino.

Non solo Lucumi, però, è destinato a uscire. Infatti il Bologna cerca di sfoltire il reparto dei centrali per consentire un nuovo innesto al posto del colombiano. E' indiziato alla cessione anche Mihajlo Ilic, che ha svolto tutto il ritiro con Domenico Tedesco ma che ha bisogno di minutaggio per non cestinare un anno. Lo cerca il Cesena di Alino Diamanti in Serie B. Ilic potrebbe dunque rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2028 e poi trasferirsi in prestito nella vicina Romagna.