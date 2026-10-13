Il Bologna avrà a libro paga ancora due allenatori per un po' di tempo. Se Raffaele Palladino si è preso la prima vittoria domenica a Lecce, Domenico Tedesco resta tuttora un tesserato del club rossoblù.

L'ex allenatore del Bologna, esonerato a settembre prima del match contro il Toro, era stato infatti cercato dal Samsunspor, in seguito alla separazione dall'allenatore Fink, ma avrebbe declinato la proposta, scegliendo di aspettare un progetto più allettante. Tedesco, in Turchia, è abbastanza apprezzato dopo l'esperienza al Fenerbahce, ma evidentemente la possibile avventura al Samsunspor non lo ha convinto. Domenico, dunque, resta a carico del bilancio rossoblù e, va ricordato, nel corso di questa stagione potrà accettare solo destinazioni estere non potendo esercitare in Serie A dopo l'esonero dal Bologna.