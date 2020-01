Mercato – Il rinnovo segreto di Bonifazi

Kevin Bonifazi resta ad oggi uno dei principali obiettivi di mercato per la difesa rossoblu, ai margini del Torino e con tantissime squadre su di lui è infatti uno dei pezzi più pregiati del mercato invernale. Le squadre maggiormente interessate al giocatore sono Spal,Lecce,Bologna,Fiorentina e Atalanta. Club importanti che da settimane ormai trattano con il Torino ma senza trovare il giusto accordo, eccessiva infatti la richiesta economica da parte dei granata.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, Kevin Bonifazi avrebbe rinnovato in segreto alla fine del 2019 prolungando la sua permanenza in granata fino al 2024 e con un adeguamento allo stipendio che sfiora il milione di euro.

Una firma non ufficializzata dai granata ma che mette in evidenza il motivo per cui Cairo non sia sceso dalla sua richiesta iniziale. Il difensore secondo il presidente del Torino vale infatti 15 milioni di euro e difficilmente già a gennaio si vedranno degli sconti sul suo cartellino.