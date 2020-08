Mercato – Il primo acquisto Binks resta a Montreal

Il primo acquisto dell’estate del Bologna è Luis Binks, difensore centrale 18enne, in arrivo dai Montreal Impact. Una squadra in cui resterà almeno fino a dicembre con la formula del prestito. Un investimento per il futuro che aiuta anche il club canadese fornendo liquidità, non avendo il rientro dei diritti tv che c’è invece in Italia.

Ora il Bologna dovrà riuscire a chiudere per i pezzi richiesti da Mihajlovic. Rispetto allo scorso anno, il budget sarà inevitabilmente ridotto. Potrebbe essere necessario piazzare gli esuberi prima di affondare alcuni colpi, Supryaga su tutti. Non sembrano in vista cessioni di alcuni pezzi pregiati come Skov Olsen o Orsolini, ma i rossoblu potrebbero essere disposti almeno ad ascoltare le offerte in arrivo.

Per quanto riguarda il capitolo difensori si attendono sviluppi nelle trattative con i due terzini De Silvestri e Hickey. Entrambi hanno ricevuto l’offerta dei rossoblu e si attende la loro risposta. Nel frattempo i rossoblu hanno riavviato i contatti con Lyanco, sperando di riportarlo a Bologna, un anno dopo.

Fonte: il Resto del Carlino.