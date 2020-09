Mercato, il papà di Lyanco: “Direbbe sì allo Sporting, ma non c’è accordo”

In stallo la trattativa tra Bologna e Torino per Evangelista Lyanco, ma anche lo Sporting Lisbona ha visto rifiutarsi la prima offerta recapitata ai granata. Del futuro di Lyanco ha parlato il padre agente ad Antena 1 in Portogallo.

“Lo Sporting è molto interessato a Lyanco e lui direbbe di sì – ha ammesso il signor Marcelo come riportato da Toronews – Manca però l’accordo tra i due club, perché la prima proposta dello Sporting è stata rifiutata dal Torino e da allora non ci sono stati nuovi contatti. Altri club su Lyanco? Sì, ce ne sono tre, lui è disposto ad andare allo Sporting ma solo se ci sarà un accordo tra le due società”.