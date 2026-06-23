Il Palermo passa in vantaggio sulla concorrenza nella corsa ad Alessandro Romano, giovane centrocampista della Roma e reduce da una annata importante in prestito allo Spezia.

Classe 2006, Romano si è messo in luce in cadetteria l'anno scorso e ha acceso i riflettori della Serie A, dove Bologna e Cagliari lo hanno seguito con costanza. Secondo Tmw, però, sarebbe il Palermo la principale favorita ad assicurarsene le prestazioni. I rosanero, forti dei capitali del City Group, avrebbero proposto una cifra di 7 milioni di euro per acquistare le prestazioni di Romano o a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. La Roma, invece, potrebbe inserire un diritto di ricompra a 10 milioni di euro.