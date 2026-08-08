Per i rossoblù a segno Dallinga nel maxi test da 150'
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Bologna ko nella maxi amichevole da 150' contro il Pisa. A Casteldebole il test a porte chiuse suddiviso in due tempi da 75' finisce 4-1 per la formazione toscana. Tutte le reti sono state segnate nella prima metà di gara, per i rossoblù a segno Dallinga. Di seguito il tabellino della gara.
BOLOGNA: Skorupski (76′ Pessina), Zortea (76′ Vitik), Helland (76′ El Azzouzi), Ilic (76′ De Silvestri), Miranda (76′ Alhassane), Moro (52′ Libra, 76′ Odgaard), Ferguson (52′ Amondarain), Bernardeschi (76′ Pobega, 112′ Holm), Dominguez (76′ Rowe), Dallinga (76′ Dovbyk), Cambiaghi (76′ Orsolini). A disposizione: Happonen. Allenatore: Tedesco.
PISA: Semper, Zanon, Caracciolo, Canestrelli, Leris, Leone, Piccinini, Vural, Tramoni, Meister, Marras. A disposizione: Vukovic, Loria, Primasso, Sapola, Bozhinov, Calabresi, Conti, Kandje, Esteves, Loyola, Frosali, Maucci, Moreo, Buffon, Rao, Ferrah. Allenatore: Bianco.
Arbitro: Zoppi (sez. di Firenze).
Marcatori: 23′ Canestrelli (P), 41′ Marras (P), 47′ Vural (P), 67′ rig. Dallinga (B), 75′ Marras (P)
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