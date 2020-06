Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, Angelo Da Costa sembra davvero vicino al rinnovo col Bologna.

Per il secondo portiere di origini brasiliane, il futuro appare essere ancora in rossoblu, non solo dal punto di vista sportivo ma anche dirigenziale.

Per Da Costa pronto infatti un prolungamento di contratto della durata di un anno e il futuro da preparatore dei portieri o da dirigente.

Fonte: Il Resto del Carlino