Il Bologna torna forte su Ognjien Ugresic, talento classe 2007 del Partizan Belgrado e già entrato nel database del club a gennaio, quando era scattata la ricerca di un centrocampista.

Il diciannovenne ha continuato a mettersi in mostra in patria e ha chiuso la stagione con 8 gol e 4 assist in 44 partite giocate in tutte le competizioni, principalmente da mediano centrale, ma all'occorrenza anche da trequartista. Il valore di mercato, ovviamente, è schizzato e oggi ha toccato la doppia cifra a 10 milioni di euro, ma il Bologna continua a seguirlo dopo che aveva allacciato i contatti a gennaio. 'Il Bologna sta spingendo tanto e ci sono i presupposti positivi affinchè possa acquistare il giocatore' ha scritto il collega Gianluca Di Marzio. Notizia poi rilanciata in mattinata anche da Niccolò Schira.