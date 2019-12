Mercato – Il Bologna sogna un difensore dell’Arsenal

Il Bologna cerca rinforzi per il mercato di gennaio. I due obiettivi principali sembrano riguardare un difensore centrale e un attaccante. Per quanto riguarda il primo, diversi sono i nomi, ma ancora nessun affare sembra esser totalmente decollato. Ci sarebbe però un profilo nuovo, sondato proprio nelle ultime ore. Secondo “Tuttomercatoweb.com”, il Bologna sognerebbe l’acquisto di Shkodran Mustafi dell’Arsenal.

Il difensore centrale tedesco ha già giocato in Italia con la Sampdoria per una stagione e mezzo, e poi – passando per la Spagna – ha scelto la Premier League. All’Arsenal dal 2017, il classe 1992 è stato Campione del Mondo con la Germania nel 2014. In questa prima parte di stagione con Emery non ha però avuto molto spazio – appena una presenza in campionato e 5 in Europa League – ed avrebbe aperto alla cessione. Bologna ed Arsenal starebbero già lavorando sotto traccia da giorni per il trasferimento del ragazzo a gennaio: l’idea sarebbe quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto, con gli inglesi che contribuirebbero anche a pagare parte dello stipendio. Per curriculum ed esperienza, sarebbe un acquisto da 90 per il Bologna.