Mercato, il Bologna segue un giovane 2002 in D

Un nome nuovo per le giovanili del Bologna, in particolar modo per la Primavera.

Secondo quanto riportato da Tmw, la dirigenza rossoblù starebbe seguendo il giovane classe 2002 Daniele Mancini del Tor Sapienza in Serie D. Si tratta di un giocatore in grado di giocare sia in difesa che a centrocampo, seguito anche dall’Empoli, reduce da 19 partite nel campionato di Serie D dove è stato schierato principalmente centrocampista di sinistra.

Il sito lagiovaneitalia qualche settimana fa ha intervistato il direttore sportivo del Tor Sapienza Davide Cianci che ne ha illustrato le sue caratteristiche: “Daniele ha una grande intelligenza tattica e un ottimo senso della posizione, poi ha visione in fase di costruzione. Il suo bagaglio di colpi è di tutto rispetto”.